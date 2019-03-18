Глава Warner Brothers уволен из-за обвинений в супружеской измене
Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара покинул пост после обвинений в неверности жене, сообщил 18 марта главный управляющий холдинга WarnerMedia Джон Стэнкли.
По его словам, Цудзихара признал свои ошибки и выразил сожаления.
«В интересах WarnerMedia, Warner Brothers, всех наших сотрудников и наших партнеров Кевин уходит с поста председателя и главного управляющего Warner Brothers. На протяжении 25 лет Кевин внес большой вклад в успехи, достигнутые кинокомпанией, и мы ему благодарны», –– цитирует Стэнкли The Wall Street Journal.
Преемник Цудзихары пока не назван.
Ранее его обвиняли в измене жене с британской актрисой Шарлоттой Кирк, известной по фильмам «8 подруг Оушена».
Несмотря на увольнение, Цудзихара уже выдвинут на должность главы нового подразделения WarnerMedia по подготовке развлекательных программ для молодежи, пишет ТАСС.
В феврале сообщалось, что известного американского телеведущего отстранили от работы за домогательства.