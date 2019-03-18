Матвей Шпаро возглавит школьную экспедицию на Северный полюс

На призыв путешественника Матвея Шпаро об участии в экспедиции к Северному полюсу откликнулись 350 московских школьников. 40 лучших определились по итогам онлайн-викторины «Арктический диктант». Семеро из них в апреле отправятся покорять Северный полюс на лыжах.