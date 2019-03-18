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Хибинский спортивный фестиваль начался в Мурманской области

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В Мурманской области Кировск и Апатиты уже 18-ый раз принимают Хибинский спортивный фестиваль. К участию допускаются все желающие, имеющие подготовку, соответствующую регламенту соревнований.

В этом году самым юным кандидатам — 3-4 года, есть и спортсмены старше 80 лет. Запланировано 100 мероприятий по 28 видам спорта, ожидается более 7100 участников, отмечает ИА «Би-порт».

Фестиваль продлится до 8 апреля. Для награждения победителей Хибинского спортивного фестиваля уже подготовлено 2 800 медалей, 600 кубков и 4000 сладких призов.

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