Представитель Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о последнем разговоре с артисткой, состоявшемся уже в больнице.

По словам Исаевой, после госпитализации Началова была в хорошем настроении и обсуждала с ней официальные заявления о своем здоровье.

«Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право», –– процитировала певицу в эфире телеканала «Россия 1» Исаева.

Юлия Началова была госпитализирована 11 марта из-за резкого ухудшения самочувствия. Сначала сама певица и ее представители опровергали данные о тяжелом состоянии артистки, однако позже Исаева подтвердила, что Юлия в реанимации.

16 марта 38-летняя Началова скончалась в одной из московских больниц.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, наступившая в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвали подагра и диабет.

Артистку похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Впервые Юлия вышла на сцену в пять лет. Первую популярность певице принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда».

17 марта стало известно, с кем останется жить 12-летняя дочь певицы.