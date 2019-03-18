Прямой эфир

В Германии призвали к более тесному сотрудничеству с Россией

0
Фото: Global Look Press/DPA/Ina Fassbender
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Берлину следует усилить сотрудничество с Россией в сфере энергетики и антитеррористической безопасности, заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

«Нужно сделать отношения более интенсивными, нужно говорить друг с другом... искать точки соприкосновения, по которым следует сотрудничать», — цитирует политика ТАСС.

Лашет подчеркнул, что изолировать Россию невозможно, так как она является частью «общеевропейского дома».

16 марта член партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн призвал к скорейшему снятию санкций с РФ из-за присоединения Крыма. По его словам, Западу пора признать итоги референдума, по результатам которого полуостров был включен в состав России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В российском МИДе назвали условия для сотрудничества с Лондоном
В Германии заявили о потере Западом интереса к статусу Крыма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017