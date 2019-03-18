В Германии призвали к более тесному сотрудничеству с Россией

Берлину следует усилить сотрудничество с Россией в сфере энергетики и антитеррористической безопасности, заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

«Нужно сделать отношения более интенсивными, нужно говорить друг с другом... искать точки соприкосновения, по которым следует сотрудничать», — цитирует политика ТАСС.

Лашет подчеркнул, что изолировать Россию невозможно, так как она является частью «общеевропейского дома».

16 марта член партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн призвал к скорейшему снятию санкций с РФ из-за присоединения Крыма. По его словам, Западу пора признать итоги референдума, по результатам которого полуостров был включен в состав России.