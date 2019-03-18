Около 15% самозанятых зарегистрировались в Калужской области

Примерно 15% самозанятых жителей Калужской области зарегистрировались в налоговых органах с начала 2019 года. Общее количество этой категории оценивается в 8200 человек.

Такие цифры озвучил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по региону Андрей Ламакин. Сумма начисленного на самозанятых налога превышает 450 тыс. рублей, информирует газета «Весть». Калужская область стала одним из четырех регионов, где запустили пилотный проект в этой сфере.

Почти 30 тыс. граждан России с 1 января зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом 20 февраля сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Он поручил проработать введение «Налога на профессиональный доход» с 2020 года для всех регионов страны.