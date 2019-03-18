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Макаревич объяснил свои слова о Крыме

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Музыкант Андрей Макаревич в ответ на критику своего скандального заявления о Крыме призвал «не искать оскорблений там, где их нет». Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде» в понедельник, 18 марта.

«Все люди взрослые, и каждый имеет свое мнение и, если угодно, свои заблуждения», — цитирует издание лидера «Машины времени».

Макаревич добавил, что некоторые его поклонники «принимают желаемое за действительное».

Ранее 18 марта Макаревич в социальных сетях раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.

Провокационные заявления и поведение Андрея Макаревича не раз вызывали широкий резонанс. Так, в марте 2018 года он заявил, что американцы веселые и добрые, а россияне по сравнению с ними — «злобные дебилы».

Крым воссоединился с Россией в результате референдума, проведенного в марте 2014 года. Жители республики абсолютным большинством выступили за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Москва неоднократно отмечала, что в ходе референдума были соблюдены все международные нормы. Киев и ряд западных стран считают Крым временно оккупированной территорией.

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