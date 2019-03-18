В МИДе призвали ЕС перестать заниматься «политиканством»

В пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией Евросоюзу пора перестать заниматься «политиканством» и услышать голос жителей полуострова. Об этом заявили в МИД РФ 18 марта.

Возращение Крыма в состав России в ведомстве назвали восстановлением исторической справедливости и проявлением настоящей демократии. Однако в Брюсселе «предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме».

«Солидаризация ЕС и НАТО с украинской версией событий лишь подогревает милитаристские настроения в Киеве и поддерживает тех, кто нацелен на продолжение конфронтации. <...> Не приходится удивляться поэтому, что ЕС и НАТО закрывают глаза на действия киевского режима и украинских националистов», — отметили в ведомстве.

В МИДе указали, что не Россия милитаризирует Черноморский регион, а НАТО. Продление персональных санкций в отношении россиян в ведомстве назвали возмутительной попыткой «набрать политические очки».

«Визовую дискриминацию» крымчан в МИДе назвали противоречащей ключевым международным стандартам в сфере прав человека, а санкционное давление на Россию — бесполезным.

«Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран», — подытожили в МИД РФ.

15 марта Евросоюз наложил санкции на восьмерых российских военных за инцидент в Керченском проливе и продлил пакет ограничительных мер на полгода за действия, которые «подрывают или угрожают» Украине.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Россия расценила инцидент как провокацию, необходимую Киеву для создания международного скандала. В НАТО усилили практическую помощь Украине. При этом в США президенту Украины Петру Порошенко заявили, что больше не поддержат Киев в аналогичных инцидентах.