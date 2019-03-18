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Число камер видеонаблюдения увеличится во Владимирской области

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Центр безопасности дорожного движения Владимирской области проводит электронный аукцион по установке на дорогах 33-го региона дополнительных камер видеонаблюдения. Всего на данные работы из областного бюджета планируют потратить 7 млн 600 тыс. рублей.

За эту сумму будет установлено 25 комплексов видеонаблюдения, оборудованных по системе «Птолемей-СМ». Эти комплексы позволяют вести съемку даже в темное время суток, поскольку камеры оборудованы инфракрасным осветителем, передает ИА «Владимирские новости».

За 2018 год комплекс «Безопасный город» позволил выявить более 1,6 тыс. нарушений и одно преступление в Псковской области. Власти считают, что программа нуждается в дальнейшем развитии и инвестициях.

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