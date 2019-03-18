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Пенсионерка отсудила компенсацию за полученную в автобусе травму

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В Балакове Саратовской области оштрафован владелец автобуса, в котором получила травмы пассажирка. По информации региональной прокуратуры, 13 апреля 2018 года 55-летняя женщина ехала в ПАЗ-32054, следующем по маршруту № 21.

По дороге автобус наехал на искусственную неровность, у дамы после встряски диагностировали повреждение позвоночника, передает ИА «Взгляд-инфо». Пострадавшая подала иск к владельцу машины, требуя компенсировать причиненный моральный ущерб.

Суд взыскал в пользу пенсионерки 60 тыс. рублей, а также штраф в связи с отказом удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке в размере 30 тыс. рублей.

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