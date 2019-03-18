СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

В Каракасе вновь произошло массовое отключение света — без электричества остались несколько районов венесуэльской столицы и ряд ближайших населенных пунктов. Об этом 18 марта пишут газеты El Nacional и El Universal со ссылкой на сообщения местных жителей.

В частности, света нет в районах Каракаса Эль-Росаль, Эль-Кафеталь, Ла-Урбина, Лос Палос Грандес​, в Гуатире и Санта-Монике.

Предварительно, причиной частичного блэкаута стал взрыв трансформаторов на электрической подстанции в промзоне Клорис ​де Гуаренас (штат Миранда).

Местные власти о перебоях с электричеством пока не сообщали.

Проблемы с электричеством возникают в Венесуэле второй раз за месяц. Ранее, 7 марта, из-за сбоя в работе ГЭС имени Симона Боливара произошел крупнейший в истории страны блэкаут. На следующий день подача электроэнергии частично возобновилась, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв, что вновь отключило большую часть страны от электричества.

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, ввела в стране режим чрезвычайного положения, чтобы облегчить процесс получения помощи от других стран и мобилизации войск.

Официальный Каракас назвал инцидент диверсией и результатом кибератак американских хакеров. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее терактом, который курировал советник президента США Джон Болтон.

В Вашингтоне ответили, что наиболее вероятной причиной блэкаута являются провисшие провода линий электропередачи, которые задели ветви деревьев и спровоцировали пожар.

23 января в ходе акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.