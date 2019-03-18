СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле
В Каракасе вновь произошло массовое отключение света — без электричества остались несколько районов венесуэльской столицы и ряд ближайших населенных пунктов. Об этом 18 марта пишут газеты El Nacional и El Universal со ссылкой на сообщения местных жителей.
В частности, света нет в районах Каракаса Эль-Росаль, Эль-Кафеталь, Ла-Урбина, Лос Палос Грандес, в Гуатире и Санта-Монике.
Предварительно, причиной частичного блэкаута стал взрыв трансформаторов на электрической подстанции в промзоне Клорис де Гуаренас (штат Миранда).
Местные власти о перебоях с электричеством пока не сообщали.
[#VIDEO] Explosión en zona industrial Cloris afectó servicio eléctrico del estado Miranda #18Mar https://t.co/R0Hz2iQ9Io (Vía: @LidkRodelo) pic.twitter.com/o6KHMxgidO— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 18 марта 2019 г.
Проблемы с электричеством возникают в Венесуэле второй раз за месяц. Ранее, 7 марта, из-за сбоя в работе ГЭС имени Симона Боливара произошел крупнейший в истории страны блэкаут. На следующий день подача электроэнергии частично возобновилась, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв, что вновь отключило большую часть страны от электричества.
Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, ввела в стране режим чрезвычайного положения, чтобы облегчить процесс получения помощи от других стран и мобилизации войск.
Официальный Каракас назвал инцидент диверсией и результатом кибератак американских хакеров. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее терактом, который курировал советник президента США Джон Болтон.
В Вашингтоне ответили, что наиболее вероятной причиной блэкаута являются провисшие провода линий электропередачи, которые задели ветви деревьев и спровоцировали пожар.
23 января в ходе акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.