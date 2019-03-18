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В Петербурге могут появиться электрички в Иматру

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Запуск электропоездов на направлении Санкт-Петербург — Выборг–Светогорск–Иматра обсудили в Минтрансе. В развитии транспортного коридора заинтересованы и в России, и в Финляндии.

Специалисты отметили необходимость работ по обустройству инфраструктуры ж/д станции и пункта пропуска «Светогорск», о расширении номенклатуры грузов, проходящих через пункт, в том числе и контейнеров, и высказали предложения по обоснованию предпроектных работ по развитию пункта пропуска. Об этом сообщает телеканал «78».

Иматра — город в Финляндии в области Южной Карелии, расположенный на реке Вуоксе, в северной части Карельского перешейка, около границы с Россией, в 210 км от Петербурга. Ближайший российский город — Светогорск (7 км).

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