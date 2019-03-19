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Экипажи атомных подлодок будут обучать на этапе строительства кораблей

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Экипажи атомных подводных лодок (АПЛ) будут проходить курс обучения во время строительства и испытаний кораблей, а к выполнению боевых задач смогут приступить почти сразу после зачисления подлодок в состав флота. Как пояснили «Известиям» в Главкомате ВМФ, систему подготовки экипажей решили изменить после указания главы государства ускорить сроки сдачи подводных крейсеров.

Теперь до введения подлодки во флот моряки должны будут отработать и сдать нормативы по выполнению задач по организации службы на лодке, подготовке к походу, плаванию и ведению боевых действий. Раньше на эти нормативы выделялось около года.

По ускоренной методике уже обучается экипаж «Князя Владимира», а в будущем — «Борея» и «Ясеня». По словам главы Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитана первого ранга Игоря Курдина, экипаж начинает подготовку в учебных центрах в Обнинске или в Сосновом бору, после чего изучает строящийся корабль на заводе-изготовителе.

«После этого экипаж вместе с инженерами и конструкторами участвует в швартовых, ходовых и государственных испытаниях, где отрабатываются самые сложные элементы маневрирования и применение ракетного и торпедного оружия. Последний этап обучения — отработка плавания подо льдом с обязательным использованием ракетного и торпедного вооружения», — пояснил Курдин.

Эксперты полагают, что сокращение сроков подготовки экипажей позволит быстрее ставить атомные ракетоносцы на боевую службу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В море — экстерном: экипажи подлодок начали готовить по-новому

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