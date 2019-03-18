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Стали известны причины волн эвакуации в Ростовской области

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Волны эвакуаций в Ростовской области связаны с попытками дестабилизировать полицейских, считает начальник управления Росгвардии по региону генерал-майор полиции Владимир Жигула.

«Думаю, что здесь прежде всего присутствуют общественно-политические моменты. На что направлены? Наверное, для того, чтобы дестабилизировать в целом работу правоохранительного блока», — заявил Жигула на пресс-конференции. По его словам, к этому могут быть причастны граждане других государств, в том числе Украины, передает RostovGazeta.

«Сообщения поступают через интернет, а телефонные звонки делают через мессенджеры, зарегистрированные далеко не у нас», — сказал начальник управления. Однако на данном этапе их сложно отследить.

Напомним, в Ростове-на-Дону 18–21 февраля в 15 школах были прекращены занятия из-за звонков о минировании, покупателям пришлось покинуть несколько торговых центров.

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