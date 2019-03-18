В Севастополе хотят построить мост между Северной и Южной сторонами

Создание моста между Северной и Южной сторонами Севастополя могут включить в федеральную целевую программу развития Крыма. В качестве варианта рассматривается возможность концессионного договора, заявил губернатор города Дмитрий Овсянников.

«Мы подготовили технико-экономическое обоснование двух проектов — Гераклейской рокады и моста, которые будут играть существенную роль в развитии города в направлении Северной стороны», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс».

В случае отсутствия финансирования власти будут развивать существующие транспортные магистрали, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Также 18 марта стало известно, что федеральные власти помогут реконструировать мемориальный комплекс «Сапун-гора» в Севастополе. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе своего визита в город, передает «Крыминформ» со ссылкой на ТАСС.

«Обязательно дам поручение, обязательно, даже не сомневайтесь», — сказал президент.