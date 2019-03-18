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НАТО предложило России вернуть Крым в состав Украины

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В НАТО в пятую годовщину присоединения Крыма к России призвали Москву вернуть полуостров в состав Украины и заявили, что организация не признает итоги референдума. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 18 марта, на сайте альянса.

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В НАТО отметили, что обеспокоены планами России по усилению военной мощи в Черноморском регионе и считают это угрозой для евроатлантической безопасности.

Ранее, в понедельник, президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернет Крым без «торгов и договоренностей» сразу же после президентских выборов в марте этого года. Он подчеркнул, что сделает это без «никаких торгов и закулисных договоренностей».

В начале месяца такое же заявление сделала кандидат в президенты страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

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