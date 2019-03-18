Трегулова рассказала о соглашении с Росгвардией о дополнительных мерах охраны Третьяковки

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что музей договорился с Росгвардией о дополнительных мерах охраны. Так, во время показа выставки русского живописца Ильи Репина перед зданием Новой Третьяковки будет дежурить мобильный пост Росгвардии, а на входе и выходе будут стоять вооруженные представители ведомства.

На самой выставке будет дежурить сотрудник Росгвардии, в его обязанности входят обходы по всему периметру выставочных залов. Кроме того, в Третьяковской галерее увеличили число смотрителей и сотрудников внутренней охраны.

«Мы сейчас проводим дополнительный набор и увеличиваем штат службы безопасности галереи, чтобы обеспечить соблюдение всех норм безопасности и просматривание всех главных перспектив на выставке», — отметила Трегулова в интервью «Известиям».

Новые меры безопасности будут касаться всех выставок, в частности показа картин норвежского художника Эдварда Мунка.

Тем не менее гендиректор галереи сообщила, что досматривать посетителей музея будут только на входе.

«Мы долго взвешивали все за и против. В итоге решили, что досматривать на выходе будет все-таки излишним», — добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Как обеспечить три рубежа охраны, не понимает никто»