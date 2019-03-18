Названа средняя цена дефибриллятора в России

Средняя цена дефибриллятора в России варьируется в районе 140 тыс. рублей, рассказал в беседе с «Известиями» медицинский директор АО «Ангиолайн» Олег Волков.

Ранее, 14 марта, депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон об установке в общественных местах автоматических наружных дефибрилляторов для оказания первой помощи, пишет «Российская газета». После принятия этого закона такие устройства появятся в аэропортах, на вокзалах, в местах массового пребывания людей, в спортивных сооружениях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«С точки зрения технической реализации установить дефибрилляторы в общественных местах можно за пару месяцев, если говорить о полном цикле, включающем выбор подрядчика, закупку оборудования и его установку», — рассказал Олег Волков.

Он отметил, что на сегодняшний день автоматическими дефибрилляторами не оборудованы медицинские кабинеты в российских школах и вузах.

По словам эксперта, с использованием этого медицинского прибора справится обычный человек с улицы.

«Конечно, справится, на это и расчет. В странах Западной Европы дефибрилляторы сейчас устанавливают не только на стадионах, в аэропортах и торговых центрах, но и, например, в фитнес-центрах и других спортивных учреждениях, в школах и университетах», — сказал Волков.

За границей эти приборы устанавливают в любом общественном пространстве, где есть вероятность возникновения ситуации, когда человеку понадобится экстренная помощь из-за внезапной остановки сердца, как правило, вследствие фибрилляции и других серьезных нарушений ритма сердца, заключил специалист.

В декабре 2018 года сообщалось о том, что эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) пришли к выводу, что в 85% сельских медпунктов не способны оказать помощь россиянам из-за отсутствия медицинского оборудования.