Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в нижегородской школе

В школе № 24 Нижнего Новгорода появятся экоурны для раздельного сбора мусора. Ранее по инициативе мэра Владимира Панова между мэрией и ГК «Исток» было подписано соглашение о проекте «ЭкоОфис».

Согласно документу, в муниципальных учреждениях компания обязуется установить контейнеры для сортировки мусора, а также вести их обслуживание — вывоз по заявке при наполняемости и утилизацию, передает ИА «НьюсНН».

«Самое важное, что, устанавливая контейнеры, мы прививаем экологическую культуру, в частности культуру сортировки вторсырья», — подчеркнула директор МБОУ «Школа № 24» Елена Моисеева.