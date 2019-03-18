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Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в нижегородской школе

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В школе № 24 Нижнего Новгорода появятся экоурны для раздельного сбора мусора. Ранее по инициативе мэра Владимира Панова между мэрией и ГК «Исток» было подписано соглашение о проекте «ЭкоОфис».

Согласно документу, в муниципальных учреждениях компания обязуется установить контейнеры для сортировки мусора, а также вести их обслуживание — вывоз по заявке при наполняемости и утилизацию, передает ИА «НьюсНН».

«Самое важное, что, устанавливая контейнеры, мы прививаем экологическую культуру, в частности культуру сортировки вторсырья», — подчеркнула директор МБОУ «Школа № 24» Елена Моисеева.

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