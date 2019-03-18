Концерт Rammstein в Москве перенесли из «ВТБ Арены» в «Лужники»

Концерт немецкой рок-группы Rammstein в Москве, запланированный на 29 июля, пройдет на стадионе «Лужники» вместо «ВТБ Арены». Об этом 18 марта сообщила пресс-служба T.C.I., компании — организатора мероприятия.

Представитель компании отметил, что данное решение было принято из-за большей вместимости стадиона «Лужники», а дополнительные билеты появятся в продаже 21 марта, сообщает телеканал «360». Приобретенные ранее билеты будут действительны для всех категорий и не потребуют обмена.

В T.C.I. также отметили, что объявление о стадионном туре немецкой группы вызвало ажиотаж: в первый день продаж было реализовано более 800 тыс. билетов. Менее чем через две недели на московское выступление были проданы все билеты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Концертный тур Rammstein стартует 27 мая в немецком Гельзенкирхене. После этого музыканты отправятся в Испанию, Швейцарию, Данию, Нидерланды, Францию, Великобританию, Бельгию и другие страны.

Рок-группа Rammstein образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном и причисляет себя к жанру индастриал-метала. За время существования группы было продано 35 млн копий их альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei.

В ноябре 2018 года сообщалось, что зрители не смогут снимать на телефон концерт солиста Rammstein в России.