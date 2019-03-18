Прямой эфир

Концерт Rammstein в Москве перенесли из «ВТБ Арены» в «Лужники»

0
Фото: Global Look Press/Ulrich Stamm
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концерт немецкой рок-группы Rammstein в Москве, запланированный на 29 июля, пройдет на стадионе «Лужники» вместо «ВТБ Арены». Об этом 18 марта сообщила пресс-служба T.C.I., компании — организатора мероприятия.

Представитель компании отметил, что данное решение было принято из-за большей вместимости стадиона «Лужники», а дополнительные билеты появятся в продаже 21 марта, сообщает телеканал «360». Приобретенные ранее билеты будут действительны для всех категорий и не потребуют обмена.

В T.C.I. также отметили, что объявление о стадионном туре немецкой группы вызвало ажиотаж: в первый день продаж было реализовано более 800 тыс. билетов. Менее чем через две недели на московское выступление были проданы все билеты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Концертный тур Rammstein стартует 27 мая в немецком Гельзенкирхене. После этого музыканты отправятся в Испанию, Швейцарию, Данию, Нидерланды, Францию, Великобританию, Бельгию и другие страны.

Рок-группа Rammstein образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном и причисляет себя к жанру индастриал-метала. За время существования группы было продано 35 млн копий их альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei.

В ноябре 2018 года сообщалось, что зрители не смогут снимать на телефон концерт солиста Rammstein в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидер Rammstein начал снимать автобиографический фильм в России
Оззи Осборн отменил концерты в рамках прощального тура из-за болезни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017