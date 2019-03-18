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Опубликованы кадры полыхающего в Казани трамвая

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Фото: vk.com/zhest16
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Трамвай с пассажирами, находившимися внутри, загорелся в Казани. Очевидцы происшествия опубликовали кадры, на которых видно, что транспорт сгорел практически дотла. От полыхающего вагона поднимаются черные клубы дыма.

Инцидент произошел рядом с парком Победы на проспекте Ямашева, сообщает телеканал «Звезда».

По информации ГУ МЧС по Республике Татарстан, пассажиры не пострадали. Они успели выйти из трамвая до того, как разгорелся сильный пожар.

Площадь возгорания составила 30 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать. Специалисты будут устанавливать причины, по которым произошел пожар.

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