Прямой эфир

Систему фиксации нарушений ПДД установили на переезде в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске на железнодорожном переезде в районе кондитерской фабрики установят систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Она будет регистрировать нарушения ПДД в круглосуточном режиме.

Предполагается, что система фиксации повысит безопасность на объекте и послужит большей дисциплине водителей. На этом месте водители часто нарушают правила дорожного движение, несмотря на современное оборудование. Они проезжают на красный сигнал светофора, объезжают шлагбаумы и обгоняют на переезде, пишет 1ul.ru.

Данный переезд является одним из самых оживленных на территории города. Ежедневно здесь проезжают около 15 тыс. автомобилей и свыше 50 пассажирских и пригородных поездов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарушитель ПДД оплатил за один день почти 60 штрафов в Петербурге
Глушители фотофиксации запретили продавать в Курской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017