Систему фиксации нарушений ПДД установили на переезде в Ульяновске

В Ульяновске на железнодорожном переезде в районе кондитерской фабрики установят систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Она будет регистрировать нарушения ПДД в круглосуточном режиме.

Предполагается, что система фиксации повысит безопасность на объекте и послужит большей дисциплине водителей. На этом месте водители часто нарушают правила дорожного движение, несмотря на современное оборудование. Они проезжают на красный сигнал светофора, объезжают шлагбаумы и обгоняют на переезде, пишет 1ul.ru.

Данный переезд является одним из самых оживленных на территории города. Ежедневно здесь проезжают около 15 тыс. автомобилей и свыше 50 пассажирских и пригородных поездов.