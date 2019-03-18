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В Москве зафиксировали самый теплый день весны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Понедельник, 18 марта, стал самым теплым днем весны. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам специалиста, на метеостанции ВДНХ к 15:00 понедельника столбики термометров показали +7 градусов.

Предыдущий температурный максимум в 2019 году был установлен 9 марта, когда воздух прогрелся до +6,5 градуса, пишет НСН. Температурный же рекорд этого дня остался не побитым — в 2015 году 18 марта температура воздуха составила +13,4 градуса.

17 марта сообщалось, что в Москве и Подмосковье на рабочей неделе ожидается потепление, из-за чего почти каждый день будут идти небольшие дожди. Температура воздуха в ночные часы составит -3...+2 градуса, а днем — +2...+7 градусов, что превысит климатическую норму.

Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на слова руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева, жителям столичного региона больше не грозят снегопады: если снег и будет идти, то кратковременный и вперемешку с дождем.

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