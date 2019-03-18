В Москве зафиксировали самый теплый день весны
Понедельник, 18 марта, стал самым теплым днем весны. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам специалиста, на метеостанции ВДНХ к 15:00 понедельника столбики термометров показали +7 градусов.
Предыдущий температурный максимум в 2019 году был установлен 9 марта, когда воздух прогрелся до +6,5 градуса, пишет НСН. Температурный же рекорд этого дня остался не побитым — в 2015 году 18 марта температура воздуха составила +13,4 градуса.
17 марта сообщалось, что в Москве и Подмосковье на рабочей неделе ожидается потепление, из-за чего почти каждый день будут идти небольшие дожди. Температура воздуха в ночные часы составит -3...+2 градуса, а днем — +2...+7 градусов, что превысит климатическую норму.
Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на слова руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева, жителям столичного региона больше не грозят снегопады: если снег и будет идти, то кратковременный и вперемешку с дождем.