Трамп обозвал Байдена «человеком с низким IQ»

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена «человеком с низким IQ» за то, что он оговорился по поводу своего возможного участия в президентских выборах. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в понедельник, 18 марта.

«У Джо Байдена язык отнялся на выходных, когда он не смог нормально сообщить очень простую вещь о своем решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, еще один человек с низким IQ!» — отметил Трамп.

О том, что Байден намерен избираться в президенты США в 2020 году, сообщалось 12 марта. По данным источника в Демократической партии, решение по данному вопросу окончательно не принято, но 76-летний политик планирует попробовать.

В ходе выступления в штате Делавэр перед сторонниками Демократической партии Байден намекнул о своем участии в выборах, однако тут же поправился.

«Меня часто критикуют новые левые (прогрессивные демократы. — Ред.). Но у меня самый прогрессивный послужной список среди тех, кто баллотируется… Среди тех, кто мог бы баллотироваться», — сказал он.

Байден работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах президента в 1988 и 2008 годах, однако оба раза снимал свою кандидатуру.