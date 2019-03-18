В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией

Власти Якутии усилят борьбу с незаконной миграцией после уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы в ночь на 17 марта. Об этом на своей странице в соцсети Instagram заявил глава республики Айсен Николаев.

Чиновник отметил, что разделяет мотивы жителей Якутска, которые собрались 17 марта на стихийный митинг, и потому власти намерены усилить меры по борьбе с незаконной миграцией, не допуская разжигания межнациональной розни. Он пояснил, что незаконные мигранты будут выявлены и депортированы.

«Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была... Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным её источником — незаконным предпринимательством», — приводит слова Николаева RT.

Чиновник добавил, что при необходимости будут приниматься новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов, а все преступления, совершенные мигрантами, будут находиться на особом контроле полиции.

Как пишет ТАСС, ранее СУ СК РФ по Якутии возбудило уголовное дело по статьям об изнасиловании, похищении человека и незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемый в изнасиловании женщины и двое подозреваемых задержаны. Следователи также попросили жителей региона не связывать резонансное преступление с национальным вопросом.

11 марта сообщалось, что полиция задержала несколько десятков мигрантов после обысков на оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» в столице.