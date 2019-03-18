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РФ не получала приглашений от США к трехсторонним переговорам о разоружении

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Москва не получала от Вашингтона предложений о проведении переговоров по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко 18 марта.

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«Наоборот, нам они говорили до сих пор в рабочем порядке, что их решение о выходе из договора о РСМД не является приглашением к началу каких-либо переговоров», — цитирует Борисенко агентство «РИА Новости».

Ранее в этот день советник президента США Джон Болтон отметил, что на фоне наращивания Китаем ядерного потенциала США приходится укреплять собственную систему противоракетной обороны. А значит, в случае проведения будущих консультаций по вопросу контроля над ядерным оружием Вашингтону и Москве следует включить в разговор Пекин.

2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении пунктов документа и наличии ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет первой размещать нарушающие ДРСМД ракеты, а сделает это только в случае реальной угрозы.

4 марта российский лидер подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Позднее в марте стало известно, что США занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены ДРСМД. Ожидается, что в августе 2019 года Пентагон проведет испытания крылатой ракеты, тип которой также запрещен соглашением.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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