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Новую школу на 1 тыс. учеников построят в Астрахани

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В Астрахани в густонаселенном микрорайоне Никитинский Бугор – 2 планируют построить школу, рассчитанную на 1 тыс. учащихся. Работы должны начаться в конце апреля 2019 года. Глава региона Сергей Морозов посетил Кировский район в ходе рабочей поездки и указал на необходимость строгого соблюдения сроков.

Карту объекта Морозову представил начальник городского управления капитального строительства Дмитрий Воронин. Согласно документу, школа будет четырехэтажная. Здесь разместят 40 классов, пищеблок, спортивные и актовые залы, вестибюли, мастерские и бассейн, пишет «Астрахань 24».

В школьном дворе планируют построить стадион, оборудовать детские игровые площадки и зеленую зону. Воронин также отметил, что занятия в школе будут проводиться в одну смену.

Глава городской администрации Радик Харисов, в свою очередь, заметил, что проектная документация уже прошла экспертизу. На данный момент проводятся необходимые мероприятия по поиску подрядчика. Начать работы планируется в конце апреля.

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