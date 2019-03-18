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Ограничение движения для грузовиков ввели в Брянской области

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На дорогах Брянской области с 18 марта начали действовать ограничения движения для большегрузного транспорта. Оно является временным и продлится до 16 апреля.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по региону, соответствующее постановление об ограничении было принято правительством Брянской области и связано с тем, что прочность конструкции дорог весной снижается. Данные меры призваны сохранить дороги регионального и межмуниципального значения, пишет NASHBRYANSK.RU.

Под ограничения не попадают автомобили, которые осуществляют международные перевозки и перевозят пищевые продукты, животных, лекарства, топливо, удобрения и почтовые грузы.

Помимо этого, свободно перемещаться по территории региона могут автомобили с дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техникой.

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