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Продажу пива в ночное время проконтролируют через штрихкод

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Контроль за продажей пива в ночное время в России могут начать осуществлять при помощи штрихкода. Об этом в беседе с НСН рассказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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«Мне сегодня пивовары подсказали, что решается вопрос о том, что штрихкод может стать основой. <…> Пивовары поддерживают. Сегодня есть контроль за производством пива, а дальше на этапе розницы какие-то объемы теряются, чтобы усилить контроль именно за розничной продажей пива, нужна система», — сказал Дробиз.

Усилить контроль за продажей пива в ночное время Росалкогольрегулированию (РАР) и Минфину поручил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. По мнению министра, магазины необходимо обязать заносить данные о продаже напитка в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС), как и сведения о крепких напитках. Проекты нормативных актов должны быть внесены в правительство до 1 августа 2019 года.

В настоящее время в ЕГАИС заносится только информация о поступлении пива в магазин, а новые меры помогут в борьбе с продажами напитка в ночное время и с оборотами контрафакта. Кроме этого, Силуанов поручил сформировать реестр производителей пива в качестве альтернативы лицензирования. Так, предполагается, что отсутствие регистрации в реестре будет караться административной и уголовной ответственностью.

5 марта Вадим Дробиз высказался о последствиях от введения минимальной цены на пиво. По мнению специалиста, это может стать мерой поддержки для отечественных производителей напитка.

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