У Крымского моста установят сканеры
На подходах к Крымскому мосту установят российские сканеры. Оборудование просвечивает ж/д вагоны и определяет тип груза и его массу.
В досмотровых комплексах используется уникальный линейный ускоритель. Сканер способен распознавать объекты на скорости до 70 км/ч.
Время проверки зависит от быстроты движения состава и количества вагонов.
На подходах к Крымскому мосту установят российские сканеры. Оборудование просвечивает ж/д вагоны и определяет тип груза и его массу.
В досмотровых комплексах используется уникальный линейный ускоритель. Сканер способен распознавать объекты на скорости до 70 км/ч.
Время проверки зависит от быстроты движения состава и количества вагонов.