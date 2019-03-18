У Крымского моста установят сканеры

На подходах к Крымскому мосту установят российские сканеры. Оборудование просвечивает ж/д вагоны и определяет тип груза и его массу.

В досмотровых комплексах используется уникальный линейный ускоритель. Сканер способен распознавать объекты на скорости до 70 км/ч.

Время проверки зависит от быстроты движения состава и количества вагонов.