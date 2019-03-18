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Фармацевтов предлагают наказывать за навязывание лекарств

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За навязывание лекарств сотрудников аптек могут отстранить от работы на полгода. «Национальная фармацевтическая палата» направила письмо в Минпромышленности.

В 65% случаев в аптеке советуют препарат, на который есть маркетинговый договор. Такое соглашение заключается между
производителями и аптеками. Покупатель приобретает не то лекарство, которое назначил врач, также рекомендованный в аптеке
препарат часто обходится дороже.

Союз обосновал предложение данными за 2018 год. По информации исследования в 43% случаев покупатель просит порекомендовать лекарство. В 65% случаев при запросе конкретного лекарства предложат приоритетный товар.

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