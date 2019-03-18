Фармацевтов предлагают наказывать за навязывание лекарств

За навязывание лекарств сотрудников аптек могут отстранить от работы на полгода. «Национальная фармацевтическая палата» направила письмо в Минпромышленности.



В 65% случаев в аптеке советуют препарат, на который есть маркетинговый договор. Такое соглашение заключается между

производителями и аптеками. Покупатель приобретает не то лекарство, которое назначил врач, также рекомендованный в аптеке

препарат часто обходится дороже.

Союз обосновал предложение данными за 2018 год. По информации исследования в 43% случаев покупатель просит порекомендовать лекарство. В 65% случаев при запросе конкретного лекарства предложат приоритетный товар.