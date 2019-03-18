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Австралия ввела новые санкции в отношении России

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Juergen Hasenkopf
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Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИДа страны.

Отмечается, что ограничительные меры были введены против семи россиян за их роль в инциденте в Керченском проливе.

В МИДе указали, что Австралия также вводит санкции против «трех лидеров» из неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей.

15 марта Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян после инцидента в Керченском проливе. Ограничительные меры коснулись военных, в частности командующего Южным военным округом (ЮВО) России и главы погрануправления ФСБ Крыма.

25 ноября прошлого года три судна ВМС Украины зашли в территориальные воды России в Керченском проливе. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования остановиться от ФСБ. Затем и корабли, и их служащие были задержаны. Во время допроса украинские военные признали, что провокация была преднамеренной.

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