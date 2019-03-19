Разменяют третий десяток: РПЛ выходит на финишную прямую

До окончания чемпионата России по футболу осталось ровно 10 туров. Спустя три недели после возобновления сезона клубы ушли на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных. Мартовские матчи внесли серьезные коррективы в положение команд в турнирной таблице — борьба за места на пьедестале и еврокубковую зону обострилась еще сильнее.

«Зенит»

После зимнего перерыва питерцы упрочили свое лидерство. Сине-бело-голубые увеличили отрыв от второго места с одного до пяти очков. В минувшем туре «Зенит» сыграл на выезде вничью с одним из претендентов на медали — «Спартаком» (1:1). С точки зрения турнирного положения этот результат оказался на руку именно гостям. Но впереди у подопечных Сергея Семака матчи с остальными преследователями.

— Отрыва в пять очков за 10 туров до конца недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно, — сказал «Известиям» ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра. — Чемпионат России — очень сложный турнир. Понимаем, что впереди еще много игр и надо быть максимально сконцентрированными до самого конца сезона. Только тогда мы добьемся нашей цели. Кто из конкурентов наиболее опасен? Мы смотрим только на себя. Если выиграем все оставшиеся матчи, точно возьмем трофей.

ЦСКА

Армейцы сумели подняться с третьего на второе место. Это произошло во многом благодаря исходам матчей других команд из лидирующей пятерки, а также победе красно-синих над «Уралом». На сегодня ЦСКА — главный преследователь «Зенита», но непонятно, хватит ли молодой команде Виктора Гончаренко опыта на финальном отрезке сезона.

— Хорошо, что выиграли последний матч, — заявил «Известиям» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Здорово, что мы ушли на паузу на втором месте. Но впереди еще 10 игр. Будет сложно заполучить все 30 очков, однако мы будем стараться это сделать, чтобы стать первыми.

«Локомотив»

«Железнодорожники» выглядят очень уверенно после возобновления сезона. Команда прибавляет с каждым матчем и поднялась с пятого места на третье. При этом «Локо» — единственный клуб из лидирующей группы, который продолжает бороться за Кубок России.

— Нам нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Сейчас мы не смотрим на промежуточные результаты — за них не дают медали или путевки в еврокубки. Так что будем делать выводы в конце сезона.

«Краснодар»

«Горожане» пока не вошли в игровой ритм. Подопечные Мурада Мусаева не могут победить уже в пяти турах подряд, а с учетом Лиги Европы и Кубка России неприятная серия дошла уже до 11 матчей. Это антирекорд для «Краснодара». Возможно, пауза на игры сборных пойдет на пользу «быкам».

— Еще рано говорить, готовы ли мы к борьбе за самые высокие места, — отметил в беседе с «Известиями» полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра. — Впереди еще 10 игр, и нужно одержать победу в каждой из них, чтобы добиться нужного результата. Конечно, это будет весьма непросто.

«Спартак»

У красно-белых был очень непростой календарь. «Спартак» обыграл в московском дерби «Динамо» (1:0), а также сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Зенитом» (1:1). Однако это не улучшило турнирное положение команды Олега Кононова — она спустилась на пятую строчку.

— Если «Спартак» войдет в тройку, это уже будет хорошо, — заявил «Известиям» легендарный футболист красно-белых Александр Мирзоян. — В команду пришел новый тренер, который хочет изменить игру. На поле всё чаще появляются молодые ребята. «Спартаку» не хватает стабильности. Тем не менее надеюсь, что за оставшиеся 10 туров красно-белые выправят положение и войдут в тройку.

«Крылья Советов»

Самарцы качественно усилились зимой. В команде оказались исполнители уровня Джано Ананидзе и Александра Самедова, и это уже начало приносить свои плоды. В 2019 году «Крылья» одержали две победы и один раз сыграли вничью, в результате команда поднялась на 11-е место в таблице.

— Выводы относительно того, насколько оправдали себя новички, будем делать по итогам чемпионата, — сказал «Известиям» директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов. — Сейчас можно сказать, что зимой наш состав пополнили очень квалифицированные футболисты, которые уже хорошо проявляют себя в клубе. Наша задача: подниматься в таблице как можно выше.

«Урал»

Середина таблицы сейчас максимально плотная, и любое поражение может серьезно повлиять на турнирное положение. Например, «Урал», который еще в конце осени считался одним из претендентов на путевку в еврокубки, теперь идет на 13-й позиции и балансирует на границе стыковых матчей. При этом уральцы пробились в полуфинал Кубка России и вполне способны побороться за попадание в Лигу Европы через этот турнир.

— Нам нужно набирать максимальное количество очков, чтобы приблизиться к еврокубковой зоне, — сказал «Известиям» защитник «Урала» Денис Поляков. — Мы не будем расставлять приоритеты между Кубком и чемпионатом. Для нас важны оба турнира. Хотим добиться хорошего результата и там и там.

«Уфа»

Никак не может выйти из кризиса «Уфа». Команда, которая в начале сезона чуть не пробилась в групповой этап Лиги Европы, идет на предпоследнем месте в чемпионате. Эксперты считают, что именно плотность летних квалификационных матчей еврокубков могла подкосить башкирцев.

— Думаю, наше нынешнее положение не связано с участием в еврокубках, — сказал «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — До этого мы провели два хороших сезона. Естественно, когда после происходит спад. Кроме того, мы весьма активны в плане продаж наших лидеров и переходов тренеров в другие клубы. Это тоже дает о себе знать.

Чемпионат России возобновится 29 марта. А 30 марта в центральном матче 21-го тура состоится московское дерби «Динамо»–«Локомотив».