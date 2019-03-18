Медиаменеджера Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие его родные и коллеги-журналисты. Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.

Журналистка Зоя Светова в прощальном слове поблагодарила создателя НТВ за появление телевидения, «которое давало нам воздух».

Тело Малашенко нашли в его доме в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. Эксперты подтвердили, что он покончил с собой. Итоговый доклад суд Андалусии пообещал опубликовать в конце марта.

Вдова Малашенко Божена Рынска заявляла, что смерть его могла быть насильственной. По ее словам, уход из жизни был выгоден бывшей жене Елене Пивоваровой, напоминает телеканал «360».

12 марта испанский суд разрешил транспортировать на родину тело Малашенко. 16 марта самолет, на котором перевозили тело скончавшегося в Испании медиаменеджера Игоря Малашенко, приземлился в Москве.