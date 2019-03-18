Парк «Крымская весна» начали обустраивать в Симферополе

Парк «Крымская весна» заложили в симферопольском микрорайоне Фонтаны. Во время праздничного мероприятия по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией высадили около 150 деревьев.

По словам замглавы администрации города Якуба Зейтулаева, озеленение и создание новых парков и скверов — в приоритете у чиновников. На территории «Крымской весны» до конца 2019 года обустроят пешеходные дорожки, также там появятся малые архитектурные формы. Об этом сообщает Крыминформ.

Участники акции в Фонтанах написали на разноцветных ленточках послания потомкам, которые поместят в капсулу. Вскрыть ее планируется через 25 лет.