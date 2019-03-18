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Около 180 км дорог приведут в порядок в Омской области за 3 млрд рублей

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Омской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выделят 3 млрд рублей. На эти средства планируют привести в порядок 178 км автодорог.

Как рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр строительства и ЖКХ Антон Заев, в 2019 году в нормативное состояние приведут 64,4% дорог городской агломерации и 39,3% дорог Омской области. будет проведена масштабная работа по снижению количества мест концентрации ДТП, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Так, в этом году на работы в городе Омске направят 2 млрд рублей, оставшиеся 1,2 млрд будут направлены на дороги регионального и межмуниципального значения.

В минстрое области также отметили, что работы по применению современных технологий при ремонте дорог продолжатся.

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