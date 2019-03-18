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Соревнования по тракторному биатлону состоялись в Удмуртии

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В деревне Большая Кивара Удмуртской Республики прошли соревнования по тракторному биатлону. Об этом на своей странице в Facebook написала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

«Потрясающая энергетика, множество увлеченных людей, около 5 тыс. гостей и участников», — приводит словам министра ИА «Сусанин».

В рамках состязания трактористам нужно было пройти дистанцию по пересеченной местности, выполнить стрельбу из винтовки на огневом рубеже, а в случае промаха преодолеть штрафной круг.

В мероприятии в общей сложности приняли участие 30 водителей. При этом три участницы соревновались в женских заездах.

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