Калининградский музей ищет связанные с Кенигсбергской биржей артефакты

Артефакты, связанные с историей здания Кенигсбергской биржи, разыскивает Музей изобразительных искусств в Калининграде. Причем ценность имеет всё, что связано с жизнью биржи в разные периоды XIX–XX веков. Это могут быть видовые открытки, посуда и декор, атрибуты Дворца культуры моряков, который находился в здании биржи в советский период, а также свидетельства деятельности «Монетного двора» — от фишек казино до формы крупье.

Как рассказали Калининград.Ru в музее, артефакты нужны для расширения коллекции учреждения и создания специального альбома к 145-летию здания, которое будет отмечаться в 2020 году.

В начале марта калининградский коллекционер и краевед Александр Горбовский презентовал музею фрагмент фарфоровой чашки, на которой изображена биржа, банкноты начала XX века и открытки «Легенды каменных львов: история здания биржи XIX века».

Ранее сообщалось, что правительство Калининградской области выделило 520 млн рублей на приспособление здания бывшего Дворца культуры моряков под экспозиции музея изобразительных искусств. Предполагается, что работы будут вестись в 2019–2023 годах. Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявляла, что правительство поможет отреставрировать здание Кенигсбергской биржи.