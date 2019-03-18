Масштабные дорожные работы пройдут в Новосибирской области

Объем средств на развитие дорог в Новосибирской области вырос на 3,1 млрд рублей и составил 16,7 млрд рублей на этот год. На совещании в правительстве глава региона Андрей Травников заявил о необходимости активизировать ямочный ремонт, передает vn.ru.

В планах властей — построить и реконструировать трассы в Венгеровском, Искитимском, Чистоозерном, Краснозерском, Татарском, Новосибирском, Тогучинском, Баганском, Колыванском районах.

Напомним, в первом полугодии 2019-го мобильное приложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Карты убитых дорог» будет интегрировано с информационной системой Минтранса РФ. Таким образом жалобы россиян попадут к федеральным чиновникам.