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Жителям Рязани устроят «Первоапрельский забег»

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В Рязани 1 апреля состоится традиционный забег в рамках проекта «Бежим круглый год». Он пройдет на территории центрального парка культуры и отдыха.

Как уточняет РИА «7 новостей», дистанция пробега составит 500 м. Участникам необходимо предоставить допуск врача и иметь при себе костюм или атрибут, соответствующие «Дню смеха».

Победителей определят в номинациях «Самый оригинальный костюм», «Самый многочисленный коллектив» и «Самый юный участник».

Ранее сообщалось о том, что в Рязани к 8 Марта составили рейтинг врачей-красавчиков. В список попали пять медиков, работающих в Рязанской областной клинической больнице.

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