Более 7 тыс. школьников Казани проведут каникулы в пришкольных лагерях

Свыше 7 тыс. казанских школьников проведут весенние каникулы в пришкольных лагерях. Около 1 тыс. ребят отправятся в туристические поездки с учителями. Об этом стало известно на прошедшем 18 марта «Деловом понедельнике».

Детские лагеря организованы на базе 152 школ. Для того, чтобы отправить своего ребенка в такое место, родители должны оплатить 15% от общей стоимости путевки, или 172 рубля. Полная цена составляет 1150 рублей, пишет InKazan.ru.

В дни весенних каникул будет проведена познавательная смена «Лига IQ», где проходят занятия для одаренных детей, а также запланирована подготовка выпускников к аттестации и ликвидация пробелов в знаниях у отстающих.

Помимо этого, запланированы различные мероприятия в учреждениях дополнительного образования, а в рамках «Культурных каникул» школьники вместе с учителями посетят выставки, спектакли, музеи.

Школьные весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта.