СК проводит проверку по факту нападения собак на ребенка в Ливнах

Процессуальная проверка проходит по факту появления информации о нападении стаи беспризорных собак на школьницу в городе Ливны Орловской области. Девочка сильно испугалась, ей оказывают психологическую помощь.

Как уточняет InfoOrel.ru, первоначально информация об инциденте появилась в местных СМИ. Сообщалось, что нападение произошло 12 марта на улице 6-й Гвардейской дивизии, когда ребенок возвращался из школы.

При этом журналисты сообщали, что этот случай — далеко не единственный. Жители не раз жаловались на ненадлежащий отлов собак муниципальным властям.

Во время проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые не приняли мер по отлову животных на территории города. Проверку проводит СУ СКР по Орловской области.

Ранее сообщалось, что в Орловской области до середины апреля разрешили отстреливать лисиц.