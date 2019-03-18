Отец и дочь погибли от отравления угарным газом в Тамбовской области

В поселке Мордово Тамбовской области 33-летний мужчина и его 12-летняя дочь погибли от отравления угарным газом. Мать семейства была обнаружена без сознания. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Тамбовской области.

Трагедия произошла днем в субботу, 16 марта, в частном доме. Тела отца и дочери обнаружили их родственники. Также в доме была найдена мать семейства без сознания. Женщину госпитализировали, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

По предварительным данным, причиной гибели является отравление угарным газом. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Жердевский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».