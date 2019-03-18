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В МИЦ «Известия» состоится панельная дискуссия на тему национальной солидарности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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26 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится панельная дискуссия на тему «Ценности россиян: как достичь национальной солидарности?». В рамках обсуждения будут в том числе представлены результаты исследования степени ценностной солидаризации и уровня общественного доверия в российском обществе.

Проект был реализован исследовательской группой ЦИРКОН. В рамках исследования, проведенного на средства специального гранта Экспертного института социальных исследований, проводился анализ информации о текущих представлениях о мире и жизни (ценностях, принципах, убеждениях, оценках, мнениях), составляющих пространство социокультурных позиций в российском обществе.

Участниками дискуссии станут:

- Валерий Федоров, директор ВЦИОМ;

- Игорь Задорин, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН;

- Алексей Зудин, доцент МГИМО МИД РФ;

- Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ;

- Алексей Куртов, президент РАПК;

Модератором выступит директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта и пресс-карты.

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