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Центр профподготовки перед пенсией создали в Томске

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В Томске открылся Центр опережающей профессиональной подготовки, где жители предпенсионного возраста будут бесплатно осваивать цифровую грамотность, веб-дизайн и разработку, а также сетевое системное администрирование. Предусмотрен демонстрационный экзамен, который представляет собой независимую оценку качества образования международного уровня.

Как отмечает РИА «Томск», новое учреждение создали на базе Томского техникума информационных технологий. Всего планируется разработать программы по 39 направлениям.

Напомним, 3 октября глава государства Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство страны. Документ повышает возраст выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

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