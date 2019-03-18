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Детсады на Ставрополье уличили в нарушениях при закупке питания

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Нарушения в работе детских садов и школ выявили в Ставропольском крае. Речь идет о детских учреждениях Буденновского района, которые уличили в том, что они покупают продукты по завышенным ценам.

Как сообщает NewsTracker, региональная прокуратура проанализировала цены на продукты, закупаемые школами и детскими садами, и сравнила их со средними потребительскими ценами. В итоге надзорное ведомство внесло семь представлений с требованием устранить недочеты.

Кроме того, проверка показала нарушения санитарных норм и правил организации питания в пяти школах. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о том что вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение разработать рекомендации для школ и детских садом по организации питания детей, у которых диагностирован сахарный диабет.

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