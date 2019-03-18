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Почти в 100 почтовых отделениях Подмосковья введут электронную очередь

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Систему электронной очереди введут в 94 отделениях почтовой связи Московской области в 2019 году. Об этом в интервью РИАМО рассказала глава филиала ФГУП «Почта России» в регионе Надежда Бабичева.

По ее словам, в настоящее время в Подмосковье 37 отделений почты оснащены электронной очередью и еще 94 оснастят до конца 2019 года. Бабичева добавила, что среднее время ожидания в почтовых отделениях региона с электронной очередью сократилось до пяти минут, а среднее время обслуживания клиента составляет три минуты. Также для удобства клиентов организованы 45 центров выдачи и приема посылок.

Бабичева также отметила, что в целях сокращения времени на обслуживание клиентов в отделениях для выдачи почтовых отправлений работают администраторы клиентского зала с планшетами, а для контроля качества обслуживания в 127 отделениях почты Подмосковья установлены видеокамеры.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских.

13 февраля сообщалось, что «Почта России» ускорит доставку интернет-заказов в регионы.

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