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Британка заработала паралич лица из-за стресса на работе

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Фото: Depositphotos
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Женщина в Великобритании перенесла паралич лицевого нерва в результате перенапряжения на работе. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету Metro.

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Инцидент произошел с жительницей английского города Лидс в графстве Уэст-Йоркшир Эми Грин. Вернувшись с работы, она почувствовала себя плохо: у нее заболела голова и онемел язык, но она не обратилась за медицинской помощью, списав свое состояние на усталость. Наутро 36-летняя Грин почувствовала, что ее лицо онемело.

Врачи диагностировали у нее паралич Белла, после чего пациентка вновь поехала на работу, не выполнив рекомендации медиков. Улучшение ее самочувствия оказалось временным, и в скором времени она потеряла возможность говорить.

Выяснилось, что паралич достиг пятой из шести возможных стадий развития. Врачи выписали британке десятидневный курс стероидов, предупредив, что восстановление может занять долгое время. По словам Грин, он еще оказался очень болезненным и она сожалеет, что перенапрягалась и мало отдыхала. Всего процесс восстановления занял два года, и сейчас ее здоровье восстановилось на 95%, хоть она пока не может контролировать движения своего лица. Предположительно, паралич произошел из-за стресса и нервного перенапряжения.

10 января сообщалось, что британские ученые из Университета Лестера выяснили, что музыка и пение на рабочем месте позволяют людям справиться с депрессией и стрессом на работе.

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