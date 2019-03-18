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Минэкономразвития предложило оставить прожиточный минимум для части должников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минэкономразвития предложило оставить гражданам с их зарплат и пенсий не менее прожиточного минимума после списания задолженности, но это не коснется при удержании сумм по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам. Об этом в понедельник, 18 марта, «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с текстом законопроекта.

Вместе с тем отмечается, что от этого правила могут отступать суды. По ходатайству должников, они смогут с учетом необходимых им расходов увеличить сумму, которую нельзя взыскать.

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Согласно документу, размер прожиточного минимума будет равен сумме, установленной в регионе во втором квартале предыдущего года. Работодатели должников будут исходить из параметров, действующих в регионе своего нахождения.

О том, что Минэкономразвития предложило ограничить размер долга, взыскиваемого с малоимущих россиян, сообщалось 13 декабря 2018 года. Отмечалось, что в среднем по России прожиточный минимум составляет 10,4 тыс. рублей. Инициатива призвана защитить малоимущих должников, которых в стране более 2 млн.

В настоящее время приставы могут взыскивать до 50% дохода россиян, при этом не учитывается количество оставшихся у них денег. В результате малоимущие граждане лишаются последних средств к существованию.

Эксперты полагают, что нововведение принесет банкам убытки, а также снизит доступность кредитов для малоимущих.

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