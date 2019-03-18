Почтовые отделения Подмосковья избавят от невоспитанных сотрудников

Отделения «Почты России» в Московской области, сотрудники которых хамят посетителям, ждет ротация кадров. Это, как передает РИАМО, пообещала глава регионального филиала «Почты России» Надежда Бабичева.

По ее словам, которые приводит «Подмосковье сегодня», отделения связи не должны напоминать советский собес, куда человек обращался с проблемой, а в ответ слышал: «Давайте документы и ждите». «Клиенты должны получать сервис высокого уровня», — сказала Бабичева.

Так, предприятие ввело для оценки сотрудников специальные индексы. Они отображают удовлетворенность клиентов качеством обслуживания. Оценку можно оставить в специальном приложении «Почты России». То отделение, которое систематически получает плохие оценки за невежливость персонала, ждет ротация.

Ранее сообщалось, что подмосковные почтовые отделения сделают удобнее для людей с инвалидностью.